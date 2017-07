Die Investionen zum Ausbau fließen vor allem in die deutschen Standorte Darmstadt und Schnelldorf, nach Buchs in der Schweiz und Molsheim in Frankreich. Es handelt sich dabei um die nächste Phase der Unternehmenspläne, das Life-Science-Geschäft operativ noch stärker und effizienter aufzustellen. Seit 2010 hat das Life-Science-Geschäft von Merck 18 Produktionsstandorte konsolidiert, um Abläufe weiter zu vereinfachen und sogenannte Kompetenzzentren aufzubauen.

Der Betrieb an den Standorten Steinheim und Eppelheim in Baden-Württemberg sowie Hohenbrunn und Berlin soll dagegen verlagert und im Laufe der Jahre 2019 bis 2022 schrittweise eingestellt werden. Dabei werden bis 2022 insgesamt rund 200 Arbeitsplätze wegfallen.

"Faire und tragfähige Lösungen für die Mitarbeiter"

"Mit einer zentralisierten Abfüllung und ...

