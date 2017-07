Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro Wholesale & Food mit "Buy" und einem Kursziel von 20,20 Euro aufgenommen. Dies repräsentiere einen zehnprozentigen Abschlag auf den von ihr Ende Juni errechneten fairen Wert, was vor allem angesichts der nur schwer vorhersehbaren Entwicklung des Russlandgeschäfts gerechtfertigt sei, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der stärkere Fokus auf Lebensmitteldienstleistungen sei aber die richtige Strategie./ajx/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000BFB0019