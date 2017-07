... ist weiter auf der Überholspur. Nachdem die Aktie schon am Freitag kräftig zugelegt hat, liegt sie heute über 7 Prozent im Plus. Dass die Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit mit Tesla einen herben Dämpfer erhalten haben, scheint die Anleger wenig zu stören. Die US-Zeitung "Barron's" hatte in einem Bericht die Vermutung geschürt, dass sich die Chefs von Tesla und Meyer Burger getroffen hätten. Ein Tesla-Sprecher bestritt in einer E-Mail an das US-Portal "Inverse" allerdings ein solches Treffen. Trotzdem bleibt die Aktie bei den Anlegern beliebt. Uns kann das nur recht sein. Seit unserer Empfehlung hat die Aktie 30 Prozent an Wert hinzugewonnen. Wir gehen davon aus, dass die Aktie noch eine Zeit lang gut laufen wird. Wenn der Wert etwas durchschnauft, dann können Anleger, die unserem Tipp bislang nicht gefolgt sind, zugreifen.



