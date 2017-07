In einer nach Schulnoten gewichteten Skala erreichte der Index für die derzeitige Gesamtzufriedenheit einen Durchschnittswert von 2,1. Es handelt sich hierbei um den zweitbesten Wert seit der ersten Auflage der Homburg & Partner-Studie im Jahr 2011. Der regelmäßig veröffentlichte Chemiemonitor zeigt die aktuelle Geschäftslage sowie Trends und Herausforderungen in der Chemiebranche auf. Im ersten Halbjahr 2017 wurden knapp 40 Führungskräfte aus Marketing und Vertrieb in der Chemieindustrie zu branchenrelevanten Themen befragt.

Digitale Transformation ganz oben auf der Agenda

Die digitale Transformation ist laut Umfrageteilnehmer das wichtigste Thema im eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...