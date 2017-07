Von Hans Bentzien

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Prognosen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Euroraums (Eurozone Economic Outlook), an denen von deutscher Seite das Münchener Ifo-Institut beteiligt ist, werden künftig später veröffentlicht. Nach Mitteilung des Ifo-Institut wird die Prognose für das dritte Quartal 2017 (und die beiden Folgequartale) am 29. September, also am Ende des dritten Quartals veröffentlicht. Bisher war die Veröffentlichung, die auch Prognosen zu Konsum, Investitionen, Industrieproduktion und Inflation enthält, am Anfang des jeweiligen Quartals erfolgt.

Außerdem scheidet die französische Statistikbehörde Insee aus dem Kreis der beteiligten Institute aus. Künftig ist am Eurozone Economic Outlook neben den Ifo-Institut und der italienischen Statistikbehörde Istat die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich beteiligt.

