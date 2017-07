FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,21 Prozent auf 161,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,56 Prozent. In den meisten Ländern der übrigen Eurozone gingen die Renditen zurück.

Gestützt wurden die Festverzinslichen durch die Kursverluste an den Aktienmärkten. Eine zweite Schätzung zur Inflation im Euroraum bestätigte die Erstschätzung und bewegte den Anleihemarkt nicht. Die Teuerungsrate im Juni fiel leicht von 1,4 auf 1,3 Prozent. Damit hinkt die Inflation weiter dem Zielwert der EZB von knapp zwei Prozent hinterher. Am Nachmittag wird in den USA noch der regionale Frühindikator für die Region New York veröffentlicht. Zuletzt hatten eine Reihe von US-Konjunkturdaten enttäuscht./jsl/jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0115 2017-07-17/12:51