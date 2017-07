Liebe Trader,

Die Aktien des US-amerikanischen Getränkeherstellers Coca-Cola markierten bereits im Jahr 1998 ein recht hohes Kursniveau von 44,47 US-Dollar, gerieten kurz darauf jedoch unter Abgabedruck und setzten bis in den Bereich von knapp unter 20,00 US-Dollar zurück. Erst wieder ab März 2009 nahmen sich Bullen die Aktie wieder zur Brust und stellten eine mehrere Jahre andauernden Erholungsbewegung auf, die bis April 2016 auf ein Verlaufshoch von 47,13 US-Dollar aufwärts reichte. Zwar kam es kurz darauf zu einer kurzfristigen Korrektur zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis, sowie die Marke von 39,88 US-Dollar, die vergangenen Handelsmonate zeigten sich aber wieder recht freundlich und erlaubten es auf ein Zwischenhoch von 46,06 US-Dollar anzusteigen. Der kurzfristig eingeschobene Pullback bietet auf dem Weg zu den Jahreshochs aus dem vergangenen Jahr mit 47,13 US-Dollar nun aber eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit, zudem auf Wochenbasis sich wieder eine eindeutige Trendwende ausmachen lässt und für Long-Positionen bestens geeignet scheint.

Long-Chance:

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus sind direkte Zugewinne bis an die aktuellen Jahreshochs bei 46,06 US-Dollar zu favorisieren, darüber könnte es locker noch weiter bis auf 47,13 US-Dollar weiter rauf gehen. Genau hierauf lässt sich über ein entsprechendes und direktes Long-Engagement setzen und eine schöne schnelle Rendite einfahren. Die Verlustbegrenzung sollte sich vorsichtshalber aber noch unterhalb der Marke von 42,30 US-Dollar bewegen, falls Marktteilnehmer doch noch für einen Abverkauf der Coca-Cola-Aktie sorgen sollten. Signifikant verschlechtern dürfte sich das Chartbild allerdings erst bei einem Rückfall unter die 50-Wochen Durchschnittslinie von 43,25 US-Dollar, in diesem Fall muss mit Abgaben sogar unter sogar unter das Niveau von rund 42,00 US-Dollar gerechnet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 44,68 US-Dollar

Kursziel: 46,06 / 47,13 US-Dollar

Stopp: < 43,20 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,48 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Coca-Cola Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 44,68 US-Dollar; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.