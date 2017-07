Neue Emoji-App mit Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton - CLIQ Digital AG vertreibt Emojis mit dem weltbekannten Rennfahrer

Düsseldorf, 17. Juli 2017 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit eigener Payment-Plattform, vertreibt eine einzigartige Emoji-App mit grafischen Abbildern des dreifachen Formel 1-Weltmeisters Lewis Hamilton. Die von CLIQ Digital in Kooperation mit Lewis Hamilton entwickelte App funktioniert mit Apple- sowie Android-Geräten und beinhaltet mehr als 250 exklusive Emojis, Sticker sowie Gesichtsausdrücke. Alle Emojis wurden von Lewis Hamilton persönlich ausgewählt.

Lewis Hamilton kommentiert: "Ich benutze Emojis jeden Tag, um zu kommunizieren, und es ist ziemlich cool gewesen, meine eigenen Sammlungen zusammenzustellen. Das Ergebnis ist großartig und ich hoffe, dass Ihr Spaß mit Hamoji habt!"

Emojis sind längst eine etablierte Kommunikationsform, um in der digitalen und mobilen Kommunikation längere Begriffe zu ersetzen. Die ikonografische und emotional nuancierte Ausdrucksform der Emojis überwindet Sprachbarrieren nicht nur in der Alltagssprache, sondern hat auch Eingang in die berufliche Korrespondenz gefunden. So wird die gezielte Verwendung von Emojis im Umgang mit Kommunikationspartnern als empathisch empfunden. Die CLIQ Digital AG gestaltet diese rasante Entwicklung nun auch über die offizielle Emoji-App des britischen Rennfahrers Lewis Hamilton maßgeblich mit.

Für Unternehmen und deren Marken bietet CLIQ Digital die "CLIQMOJI"-Apps auf iOS und Android als schlüsselfertige Full-Service-Lösungen an. Darin enthalten sind, einschließlich ihrer Veröffentlichung im App Store, die dazugehörige Vermarktung und die Entwicklung der Emoji-Designs. Die Apps enthalten dann jeweils Hunderte von einzigartigen markenspezifischen Emojis, die mit anderen Personen über Instant Messenger, wie WhatsApp, Twitter, Instagram und Facebook Messenger, geteilt werden können. Mit den innovativen "CLIQMOJI"-Apps können Marken die Kommunikation der Social Media Follower zielgerichtet monetarisieren. CLIQMOJI ist die erfolgreiche Expansion der CLIQ Digital AG im Bereich Social Media. Weitere Informationen zu CLIQMOJI finden Interessenten auf der Website http://cliqmoji.com.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt rund 101 Mitarbeiter und ist im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27 E-Mail: sh@crossalliance.de

