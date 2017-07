NorCom unterstützt mit DaSense Big Data Projekt in China

DGAP-News: NorCom Information Technology AG / Schlagwort(e): Vertrag NorCom unterstützt mit DaSense Big Data Projekt in China 17.07.2017 / 13:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die NorCom Information Technology AG liefert ihre Big Data Analysesoftware DaSense an das BMW Technology Office China. Eingesetzt werden soll DaSense für ein Forschungsprojekt in Shanghai. Ziel ist, Verhaltensweisen chinesischer Autofahrer zu erfassen. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über spezifische Ansprüche der Zielgruppe an Fahrzeuge liefern.

"Auch für Einzelprojekte mit konkreter Fragestellung eignet sich unsere Lösung DaSense. Nach der Installation kann unsere Software schnell und effizient valide Daten als weitere Arbeitsgrundlage liefern", kommentiert Dr. Tobias Abthoff, Vorstand der NorCom Information Technology AG.

Über DaSense DaSense ist eine extrem performante, offene Entwicklungsplattform, die für Big Data Projekte verschiedenster Ausprägung eingesetzt werden kann. Dabei bedient es die Sicherheits- und Produktionsstandards großer Unternehmen.

Neben der "On-Premise"-Installation von DaSense bietet NorCom Leistungen auch "as a Service" in der Cloud an. Neukunden können damit das intelligente Produkt einfach nutzen ohne große Anfangsinvestitionen leisten zu müssen. Bestandskunden können bestehende Installationen schnell weltweit skalieren.

NorCom bietet einen DaSense-Testzugang über Microsoft Azure als Cloud-Lösung an. Testdaten können über einen sicheren Zugang hochgeladen und einer Analyse mit DaSense unterzogen werden (Kontaktaufnahme über info@dasense.de)

________________________________________________________

NorCom ist ein Full-Chain-Supplier für Big Data-Solutions. Hochqualifizierte Consultants und Data Scientists entwickeln Ihrer Geschäftsstrategie entsprechend bedarfsgerechte Big Data- und Datenmanagement-Lösungen. Neben unseren Standard-Produkten bieten unsere Software-Experten kundenspezifische Individualanwendungen. Unsere Operations-Spezialisten gewährleisten den reibungslosen Betrieb Ihrer neuen Lösung.

Kontakt: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de

17.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG

Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

593227 17.07.2017

ISIN DE000A12UP37

AXC0126 2017-07-17/13:35