Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2016/17 Empfehlung: Halten seit: 17.07.2017 Kursziel: 26,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.03.2013, vormals Kaufen Analyst: Alexander Langhorst 2016/17 am Ende etwas besser als erwartet Nach dem heftigen Ergebniseinbruch bei der GESCO AG im abgelaufenen Geschäftsjahr, der allerdings zu einem Großteil auf die Abschreibungen im Zuge der Verkaufsabsichten für Protomaster zurückzuführen ist, deuten die aktuellen Auftragseingänge sowie die Kommentare des Managements darauf hin, dass - wie von uns vermutet - das Margen- und Ergebnistief im ersten Halbjahr 2016/17 gesehen worden sein sollte. Wir befürworten den konsequenten Schritt zum Verkauf der Protomaster, da damit eine potenzielle Verlustquelle für die kommenden Jahre geschlossen wird, die zudem in den letzten Quartalen eine überproportionale Aufmerksamkeit des Managements erfordert hat und offensichtlich auch zukünftig weiter gefordert hätte. Der nahezu parallele Zukauf von PGW stärkt unseres Erachtens den GESCO-Konzern deutlich. Die mittelfristige EBIT-Zielmarge von 8 Prozent halten wir für absolut realistisch erreichbar, berücksichtigt man, dass die durchschnittliche EBIT-Marge des Konzerns in den letzten 15 Jahren bei 7,6 Prozent lag und dabei in diesem Zeitraum sogar zwei Finanz- und Wirtschaftskrisen enthalten sind. Aufgrund der Anhebung unserer Gewinnschätzungen und des unverändert positiven mittelfristigen Ausblicks erhöhen wir auch unser Kursziel für die GESCO-Aktie von 24 auf 26 Euro. Dabei bestätigen wir angesichts des begrenzten Kurspotenzials unsere 'Halten'-Empfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15407.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

