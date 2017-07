Lugano (ots) -



Die in der Ausgabe vom Juli 2017 von «The Banker» veröffentlichten

Statistiken belegen, dass die Cornèr Bank im dritten Jahr in Folge

die Nummer eins in der Schweiz in Bezug auf die finanzielle Solidität

ist.



Seit 2015 bestätigt die renommierte englische Fachzeitschrift, die

sich mit Finanzanalysen befasst und von der Financial Times

herausgegeben wird, die beachtliche Positionierung des Bankinstituts,

das den Hauptsitz in Lugano und Zweigniederlassungen in Zürich, Genf,

Chiasso und Locarno hat und ausserdem über ein Agenturnetz im Kanton

Tessin verfügt.



Im Rahmen einer seit jeher umsichtigen Geschäftsführung ermöglicht

die hohe Eigenkapitalausstattung der Bank, ihre verschiedenen

Geschäftsbereiche weiterzuentwickeln. Dazu gehören das Private

Banking mit Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Dienstleistungen

für Finanzintermediäre, das Kreditgeschäft mit Hypothekar- und

Handelsfinanzierungen, die Zahlungskarten von Cornèrcard, die

Emission strukturierter Produkte und das Online-Trading mit der

Plattform CornèrTrader.



Um die grafische Darstellung ihrer vielfältigen Tätigkeiten zu

vereinheitlichen, hat die Bank im Juni ihr Erscheinungsbild geändert

und präsentiert sich nun in einem neuen Kleid. Das neue Cornèr Logo

steht für Einheit und eine neue Identität.



Weitere Informationen:



Anna Russo, PR-Verantwortliche

Tel. +41 91 800 53 54 // anna.russo@corner.ch