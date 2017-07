Köln (ots) - Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar feiert seinen ersten "runden" Geburtstag. Vor zehn Jahren, am 17. Juli 2007, wurde die congstar GmbH als Tochterunternehmen der Telekom Deutschland GmbH am Standort Köln gegründet. Mit einer erfolgreichen Positionierung, einer breiten Produktpalette und flexiblen Angeboten ist congstar seither sowohl online als auch stationär in den Telekom Shops sowie im Fachhandel erfolgreich und ein fester Bestandteil der Telekommunikations-Branche. Bei Mobilfunk-Produkten im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüssen richtet sich congstar dabei sowohl an die klassische Discount-Zielgruppe als auch an Kunden, die besonderen Wert auf hohe Qualität zu fairen Preisen legen. Damit ist congstar sehr erfolgreich: Das Unternehmen zählt mittlerweile mehr als vier Millionen Kunden.



Erfolgreiche Zweimarkenstrategie der Deutschen Telekom



Glückwünsche gibt es auch von der Telekom Deutschland GmbH als Mutterunternehmen: "congstar ist 2007 mit dem Auftrag gestartet, eine erfolgreiche Zweitmarke der Telekom im Discount-Segment des Telekommunikationsmarktes zu werden", sagt Niek Jan van Damme, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH. "Zehn Jahre später können wir den Kölner Kollegen dazu gratulieren, dass ihnen das sehr gut gelungen ist. congstar ist bereits seit mehreren Jahren auf einem sehr erfreulichen Wachstumskurs bei Umsatz, Kundenzahl und Kundenzufriedenheit. Damit hat das Tochterunternehmen einen wichtigen Anteil am Gesamtergebnis der Telekom Deutschland GmbH."



Michael Hagspihl, Aufsichtsratsvorsitzender von congstar und Geschäftsführer Privatkunden Telekom Deutschland GmbH betont: "Mit unserer Mehrmarkenstrategie können wir unterschiedliche Kundenbedürfnisse und zusätzliche Zielgruppen ansprechen. Als Zweitmarke der Telekom ergänzt congstar unser Portfolio in Deutschland seit zehn Jahren optimal und leistet einen wichtigen Beitrag zur Marktführerschaft und zum Erfolg des Unternehmens. Gemeinsam sind und bleiben wir die Nummer Eins."



Starke Marke und attraktive Produkte



Zu den Erfolgsrezepten zählt dabei nicht nur ein attraktives Portfolio mit flexiblen Tarifen, sondern auch die bewusst eigenständige Marktpräsenz. "congstar hat mit seinem einzigartigen Auftritt - als vergleichsweise junges Unternehmen - zu den etablierten Anbietern im Mobilfunkmarkt aufgeschlossen und sich zu einer sehr starken Marke entwickelt. Wir sind ein dynamisches, faires und kreatives Unternehmen, das für beste Qualität zu attraktiven Preisen steht und dabei ausgezeichneten Service bietet", fasst Dr. Peter Opdemom, congstar Geschäftsführer Marketing, Service und Vertrieb, das bisher Erreichte zusammen.



Dem renommierten Institut "Interbrand" zufolge zählt congstar mit einem Markenwert von 233 Mio. Euro zu den 50 Top-Marken Deutschlands. Neben dem unverwechselbaren Werbeauftritt in TV und Internet hat hierzu auch das Sponsoring des FC St. Pauli einen großen Beitrag geleistet. Seit 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Haupt- und Trikotsponsor des Hamburger Fußball-Zweitligisten und somit nicht nur in der Spielstätte des FC St. Pauli am legendären Millerntor, sondern auch in der Medienberichterstattung über die Kiezkicker präsent. Den großen Markterfolg belegen auch zahlreiche Preise und Auszeichnungen, die das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren erhalten hat. So wurde congstar beispielsweise in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge von den Lesern der Fachzeitschrift connect zum "Mobilfunkanbieter des Jahres" gewählt.



Dynamisch, fair und kreativ die Erfolgsgeschichte fortsetzen "



Vom kleinen Startup mit einer Handvoll Mitarbeitern haben wir uns in den vergangenen zehn Jahren am Standort Köln zu einem ausgewachsenen Telekommunikationsunternehmen mit rund 180 Mitarbeitern entwickelt", so Christina Kiehl, congstar Geschäftsführerin Finanzen, IT und HR. "Dennoch hat es das Unternehmen trotz seines hohen Wachstums bei Umsätzen und Kundenzahlen geschafft, sich den Spirit der ersten Jahre zu bewahren. Business as usual kommt für uns auch weiterhin nicht in Frage."



Für die Zukunft verspricht congstar, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen: "Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich, doch der Markt ist und bleibt ständig in Bewegung. Hier gilt es, nicht nachzulassen und den Kunden weiterhin sehr attraktive Tarife für verschiedene Bedürfnisse in Deutschlands führendem D-Netz zu bieten. Wir haben uns eine hervorragende Marktposition erarbeitet, aus der heraus wir auch zukünftig tolle Ideen und Produkte für den digitalen Lifestyle unserer Kunden entwickeln werden", so Dr. Peter Opdemom.



Viele attraktive Geburtstagsaktionen für congstar Kunden



Übrigens: Auch für die congstar Kunden gibt es zum zehnten Geburtstag einiges zu feiern. congstar spendiert aktuell eine große Extraportion Datenvolumen zu seinen Allnet Flat Tarifen. Noch bis Ende August können Neu- und Bestandskunden der Tarife Allnet Flat und Allnet Flat Plus den "Geburtstags-Datenturbo" zünden. Sie erhalten damit anstelle des doppelten Datenvolumens beim regulären Datenturbo bis zu 10 GB im Monat - und das dauerhaft, bis sie die Option deaktivieren oder den Tarif wechseln. Und nicht zuletzt gibt es für Neu- und Bestandskunden auf der Internetseite http://10jahre.congstar.de die Chance, eine von insgesamt acht Geburtstagspartys im Wert von je 5.000 Euro zu gewinnen. Der Clou: Wie bei den Tarifen "Prepaid wie ich will" und "congstar wie ich will" können sich die Teilnehmer des Gewinnspiels mit dem "congstar Party Mixer" ihre individuelle Wunschparty mixen. Für Motto, Food und Location stehen ihnen jeweils mehrere Optionen zur Wahl, um ihren ganz persönlichen Partymix zu kreieren und diesen mit etwas Glück zu gewinnen.



Alle Informationen zum Unternehmen congstar und dem aktuellen Produktportfolio sind auf www.congstar.de zu finden.



OTS: congstar GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67391 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67391.rss2



Ansprechpartner für Journalisten:



congstar GmbH Pressestelle Postfach 27 02 07, D-50678 Köln Telefon: 02 11 960 817 82 Telefax: 02 11 960 817 91 E-Mail: congstar@navos.eu Internetadresse: www.congstar.de