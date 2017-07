Ein effektiver Brand- und Explosionsschutz ist also für jeden Anlagenbetreiber - ob in der chemischen, petrochemischen oder pharmazeutischen Industrie - unverzichtbar. Ein sogenannter primärer Explosionsschutz - also das rigorose Vermeiden einer zündfähigen Atmosphäre - wäre der effektivste mögliche Schutz. Er ist jedoch im industriellen Umfeld kaum zu realisieren. Denn die Prozessmedien selbst bestehen häufig aus entzündlichen Gasen, Dämpfen oder Stäuben. Dann ist ein sekundärer, konstruktiver Schutz, der die Ausbreitung einer Flammenfront so schnell wie möglich ausbremst und so ein Worst-Case-Szenario wirkungsvoll verhindert, die wichtige Ergänzung zu allen vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen. Je nach Beschaffenheit der Prozessmedien und abhängig von der Anlagenkonstruktion sind angepasste Schutzmechanismen notwendig. So bietet Bormann & Neupert by BS&B die für gas- und dampfförmige Medien entwickelten Flamesaf-Flammensperren. Sie stoppen die Ausbreitung einer Flammenfront in einem geschlossenen Rohrleitungssystem oder einer Tankanlage, ohne dabei im regulären Betrieb das Strömungsverhalten zu beeinträchtigen.

Zündfähige Atmosphäre durch brennbaren Staub

Zündfähige Atmosphären entstehen aber auch durch brennbare Stäube - häufig bei der Verarbeitung oder dem Handling pulverförmiger Schüttgüter. Aufgewirbelte Mikropartikel vermischen sich mit der Umgebungsluft, und schnell entsteht eine hochentzündliche Mischung. Vermeiden lässt sich das mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand in der Regel kaum. So stellen brennbare Stäube ein erhebliches Risiko für verfahrenstechnische Anlagen und ihre Bediener dar. Schutz vor den Auswirkungen einer Explosion bieten dann beispielsweise die flammenlosen Druckentlastungen R-IQR.

