Köln (ots) -



Nirgendwo in Deutschland herrscht eine so hohe Dichte an positiv Fußball-Verrückten und eine so große Rivalität zwischen den Klubs wie in Nordrhein-Westfalen. Auch wenn regelmäßig die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs beklagt wird: Der Zuspruch für die fünf Bundesligisten in NRW ist weiterhin ungebrochen. Wie gelingt ihnen das? Was ist das Besondere des jeweiligen Vereins, das die Fans jede Saison aufs Neue auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle schickt? Das WDR Fernsehen widmet sich dieser Frage zum Bundesliga-Start in der fünfteiligen Doku-Reihe "Mein Verein" ab dem 6. August.



Fünf Autoren machen sich darin auf die Suche nach dem Alleinstellungsmerkmal jedes Klubs und stellen die Vertrauensfrage: Was ist an den Werbesprüchen und dem Verweis auf besondere Tradition, Identifikation und regionale Verbundenheit jedes Vereins tatsächlich dran? Dazu blicken sie in jeweils 45 Minuten tief in den Kosmos von Schalke 04, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln. Mit einem offenen und auch mal ironischen Blick begleiten sie Fans und Verantwortliche, sprechen mit glühenden Anhängern und Zweiflern, früheren Trainern und sogenannten Kultfiguren. Ist am Ende alles eine große Romantiklüge oder ist da mehr, weil jeder Klub tatsächlich etwas ganz Besonderes, Eigenes hat?



Schalke 04: Auf Kohle geboren? 6. August 2017, 21.45 - 22.30 Uhr (Autor: Frank Diederichs, Redaktion: Amelie Herberg)



Der Verein macht die Liaison zwischen Fußball und Bergbau zu seinem Markenzeichen, lancierte einst sogar eine Werbekampagne unter dem Slogan "Auf Kohle geboren". Was bedeutet es aber für einen Verein, der auf Kohle geboren ist, wenn eine Zeche nach der anderen dicht macht? Wir begeben uns auf Spurensuche an verschiedenen Orten in Gelsenkirchen, landen bei einer Taufe in der Arenakapelle auf Schalke, sind zu Besuch bei Christian Heidel, im Vereinslokal Bosch 04, beim wohl ältesten Schalker Fanklub überhaupt im Haus St. Anna und schließlich bei der Mitgliederversammlung des Klubs. Viele Anhänger legen großen Wert darauf, dass der FC Schalke 04 immer noch ein eingetragener Verein ist. Was passiert, wenn nach einer mal wieder durchwachsenen Saison Fans und Entscheider in der Sommerpause aufeinander treffen?



Bayer 04 Leverkusen: Die Werkself?, 13. August 2017, 21.45 - 22.30 Uhr (Autor: Florian Riesewieck, Redaktion: Ingolf Geske)



Anhänger selbsternannter Traditionsklubs sehen Bayer 04 Leverkusen seit Jahrzehnten als Blaupause für ein konzerngesteuertes Kunstprodukt im traditionsbewussten Fußball. Der Verein reagierte vor einigen Jahren mit Selbstironie und vermarktet sich seitdem als "Die Werkself". Wofür aber steht Bayer 04 Leverkusen wirklich? Die Dokumentation macht sich auf die Suche nach den letzten echten Werksfußballern, trifft die Vereinsbosse von gestern und heute, Fans aus Leverkusen, aber auch aus Moskau und Mexiko. Und: eine Klub-Legende, die nach der Geschichte des Vereins forscht, der angeblich doch gar keine hat. Eine Frage ist ständiger Begleiter: Bayer 04 - ein kühles Marketing-Instrument? Oder fast 40 Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg gar selbst auf dem Weg zum Traditionsklub?



Borussia Dortmund: Echte Liebe?, 20. August 2017, 22.15 - 23.00 Uhr (Autor: Marc Schlömer, Redaktion: Frank Meyer)



DFB-Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund wirbt mit dem Slogan "Echte Liebe". Doch wie viel Platz ist in Dortmund tatsächlich für echte Vereinsliebe? Die Dokumentation begleitet den Klub und seine Fans zum DFB-Pokalfinale nach Berlin, an den Dortmunder Borsigplatz und auf einer Trainings- und Promotionreise durch Asien. Vereinsbosse wie langjährige Fans erzählen von anhaltender, aber auch gebrochener Liebe zu Borussia Dortmund. Kann der Spagat zwischen Tradition und hartem Business im modernen Fußball überhaupt noch gelingen?



Borussia Mönchengladbach: Mehr als ein Mythos? 27. August 2017, 22.15 - 23.00 Uhr (Autor: Andreas Kramer, Redaktion: Christian Riewe)



Es ist noch nicht lange her, da lag Borussia Mönchengladbach am Boden: 1999 ließen der Abstieg in die 2. Bundesliga und mehrere Millionen Euro Schulden alles andere als eine rosige Zukunft erwarten. Doch der Verein schaffte es, sich sportlich wie finanziell zu erholen. Die Fans sprechen und singen in der Kurve gerne vom "Mythos Borussia Mönchengladbach". Doch wie viel dieses Mythos' steckt im Borussia Mönchengladbach im Hier und Jetzt? Dieser Frage geht der Film nach: in der Gladbacher Kult-Gaststätte Alt-Eicken, zu Besuch bei einer mittlerweile 82 Jahre alten Unterstützerin, beim Trainingslager am Tegernsee, mit einem Blick über die Schulter der Vereinsverantwortlichen in der Sommerpause und auf großer Theaterbühne.



1. FC Köln: Spürbar anders? 3. September 2017, 21.45 - 22.30 Uhr (Autor: Felix Becker, Redaktion: Sven Kopainig)



Mal größenwahnsinnig, mal chaotisch, aber immer emotional - diesen Ruf hat sich der 1. FC Köln über viele Jahre erarbeitet. Eine breit angelegte Kampagne unter dem Motto "Spürbar anders" soll dem Traditionsverein nun ein neues Image verpassen und an die Zeiten erinnern, als der 1.FC Köln einer der angesehensten Klubs der Republik war. Mit Platz fünf in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ist zumindest sportlich der größte Erfolg seit 25 Jahren geschafft. Doch was ist tatsächlich so spürbar anders am FC? Die Dokumentation sucht darauf an ganz unterschiedlichen Orten eine Antwort: Unter anderem am letzten Spieltag der zurückliegenden Saison auf dem Rasen des Stadions, bei "Edelfan" Wolfgang Niedecken den Trainingskiebitzen am Geißbockheim, den Vereinsverantwortlichen oder dem Christopher Street Day in Köln.



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Michael Mohr, Mohrs Büro Tel.: 02191/591 20 44 michael.mohr@mohrsbuero.de Im Auftrag von WDR Presse und Information



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de