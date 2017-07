Mülheim an der Ruhr (ots) - Am 14. Juli 2017 hat Sieglinde Schuchardt, Pressesprecherin der Unternehmensgruppe Tengelmann, einen Scheck in Höhe von 3.368,50 Euro an Claudia Peppmüller, Vertreterin des Friedensdorfs International in Oberhausen, überreicht. Die Spendensumme ist im Rahmen des Tags der offenen Tür in der Tengelmann-Unternehmenszentrale in Mülheim an der Ruhr zusammengekommen. "Bereits im Vorwege war klar, dass der gesamte Erlös der Veranstaltung, wie es in unserem Hause seit jeher Tradition ist, einem guten Zweck zukommen soll - die Wahl ist, wie schon beim Tag der offenen Tür 2013, auf das Friedensdorf gefallen", sagt Sieglinde Schuchardt. Die Hilfseinrichtung in Oberhausen und Dinslaken holt kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland. Nach Abschluss der Behandlung kehren die Kinder zu ihren Familien in ihre Heimatländer zurück. "Mit der Spende möchten wir die wertvolle Arbeit, die das Friedensdorf tagtäglich leistet, unterstützen. Jedes Kind verdient es, in einer friedlichen Umgebung aufzuwachsen. Das ist leider nicht überall auf der Welt möglich. Daher ist es umso wichtiger, dass Einrichtungen wie das Friedensdorf den Kindern vorübergehend ein sicheres Zuhause bieten, wo sie ohne Angst wieder gesund werden können", erläutert Sieglinde Schuchardt das Engagement.



Mit dem Friedensdorf besteht seit Jahren ein enges Verhältnis. Seit 2007 hat jeder Mitarbeiter am Unternehmensstandort in Mülheim an der Ruhr die Möglichkeit, sich im Rahmen des Projekts "Ehrenamtstag" einen Tag im Jahr von der Arbeit freistellen zu lassen, um in einer Organisation ehrenamtlich zu helfen. Viele der Einsätze finden im Friedensdorf in Oberhausen statt. "Das Engagement der Mitarbeiter reicht so weit, dass wir im Unternehmen zusätzlich noch eine Spendenbox für Kinderkleidung und Spielzeug für das Friedensdorf aufgestellt haben", sagt Sieglinde Schuchardt.



Über die Unternehmensgruppe Tengelmann



Die Unternehmensgruppe Tengelmann ist ein international tätiges Handelshaus, zu dem u. a. die Handelstöchter OBI, KiK, TEDi und babymarkt.de gehören. Ebenfalls zum Konzern gehören die Immobiliengesellschaft Trei Real Estate sowie die Beteiligungsgesellschaften Emil Capital Partners in den Vereinigten Staaten und Tengelmann Ventures in Deutschland, die seit mehreren Jahren in Start-up-Unternehmen investieren. Das Familienunternehmen wurde 1867 in Mülheim an der Ruhr gegründet und feiert in diesem Jahr sein 150. Firmenjubiläum. Die in fünfter Generation eigentümergeführte Unternehmensgruppe Tengelmann ist in 20 europäischen Ländern tätig und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresumsatz von netto 9 Mrd. Euro. Seit fast 50 Jahren setzt sich das Unternehmen für den Natur- und Umweltschutz ein.



