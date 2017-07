FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA sind am Montagmittag vorübergehend auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren gestiegen. Im Tageshoch legte das Papier um 3,9 Prozent auf 21,63 Euro zu - zuletzt hatten sie im September 2012 so viel gekostet. Aktuell lag der Kurs noch mit 2,6 Prozent im Plus bei 21,35 Euro. Damit setzte er die Anfang Mai begonnene Erholung fort.

Damit sei das Sentiment für die Aktie nach einem guten ersten Quartal intakt, sagte Patrick Gröning von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Die HHLA habe innerhalb des Hamburger Hafens von Umschichtungen beim Container-Umschlag weg von Wettbewerbern und hin zur HHLA profitiert. Das wiederum habe Hochstufungen der Aktie nach sich gezogen. Dieses positive Sentiment könne sich nun noch fortsetzen./bek/das

2017-07-17