NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürfte sich der Dow Jones Industrial zunächst einmal weiter in der Nähe seines am Freitag erreichten Rekordhochs bewegen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex gut eine Dreivierelstunde vor Handelsbeginn am Montag 0,10 Prozent im Plus bei 21 659 Punkten.

An der Wall Street haben die Standardwerte Ende letzter Woche ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Aktuell treibt die Aussicht auf eine behutsame Geldpolitik in den USA die Börse an, nachdem die Chefin der US-Notenbank (Fed), Janet Yellen, entsprechende Signale gesendet hatte.

Mit Blick auf die aktuellen Konjunkturdaten enttäuschte der Empire-State-Index für Juli. Das Barometer misst die Geschäftstätigkeit der Industrie im Staat New York. Allerdings liege der Index immer noch weit im Expansionsbereich, hieß es von der Landesbank Helaba. Daher seien Hoffnungen auf eine stabile Industriekonjunktur zu Beginn des dritten Quartals berechtigt.

Auch Nachrichten aus Washington könnten die Laune der Anleger etwas eintrüben. Die Abstimmung über den Umbau des Gesundheitssystems im Senat wird weiter verschoben. Die Beratungen werden so lange verzögert, bis sich Senator John McCain aus dem Staat Arizona von einer Operation erholt hat. Die Republikaner haben Probleme, im Senat genug Stimmen für die Reform zusammenzubekommen.

Auch ansonsten dürften die Anleger zunächst einmal keine großen Sprünge wagen, bevor im weiteren Wochenverlauf die Berichtssaison der Unternehmen richtig ins Rollen kommt. So veröffentlichen am Dienstag die beiden Finanzinstitute Bank of America und Goldman Sachs aktuelle Geschäftszahlen. Am Donnerstag nach Börsenschluss richten sich die Augen dann auf den Software-Riesen Microsoft .

Am Montag vor Börseneröffnung enttäuschte der Vermögensverwalter Blackrock mit seinem Umsatz und dem bereinigten Gewinn je Aktie im zweiten Quartal. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um rund 2 Prozent. Nach Börsenschluss folgen dann Geschäftszahlen des Video-Streaming-Dienstes Netflix ./la/das

