Um sein internationales Wachstum gezielt vorantreiben zu können, wird der Fonds mit führenden Unternehmen von Unternehmenssoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation zusammenarbeiten.

Evolution Equity Partners gab heute den endgültigen Abschluss eines neuen Fonds mit Kapitalzusagen über insgesamt 125 Mio. USD für Investitionen in Cybersicherheit und Unternehmenssoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation in Nordamerika, Europa und Israel bekannt. Der Fonds übertraf sein Ziel und wird von führenden institutionellen Investoren, Gesellschaften, Familien- und Technologieunternehmen aus den USA und Europa unterstützt, u. a. Cisco Investments, The European Investment Fund (EIF), Witelo Fund (PZU Insurance Group) und Alpha Associates.

Der Evolution Technology Fund L.P. wird Investitionen in Höhe von 5 bis 25 Mio. USD in Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase vornehmen, die entweder im Bereich Cybersicherheit tätig sind oder maschinelles Lernen, Big Data, SaaS, Mobilfunk und die Konvergenz des Verbraucher- und Unternehmenssoftwaresektors anwenden, um marktführende Plattformen zu schaffen. Evolution sieht enorme Möglichkeiten sowohl in Europa als auch in den USA und Israel, um sich mit Cybersicherheits- und Unternehmenssoftwarefirmen der nächsten Generation zusammenzuschließen und in diese zu investieren und ihnen dabei zu helfen, besser für internationales Wachstum positioniert zu sein.

Evolution Equity Partners wurde von den Investoren und Technologie-Entrepreneuren Richard Seewald und Dennis Smith gegründet, die auch heute noch das Unternehmen managen und führen. Seither haben die Partner Karel Obluk (ehemaliger CTO von AVG Technologies) und J.R. Smith (ehemaliger CEO von AVG Technologies) sowie ein Spezialistenteam von Fachleuten das Team verstärkt. Die Mitglieder des Teams waren Gründer, Führungskräfte und Investoren in führenden Softwareunternehmen weltweit und sind der Mission verpflichtet, außergewöhnlichen Unternehmern dabei zu helfen, marktführende Unternehmen zu entwickeln. Zu den derzeitigen und vergangenen Portfolio-Unternehmen gehören u. a. folgende Branchenführer: AVG Technologies, OpenDNS, Carbon Black, Cognitive Security, Security Scorecard, Onapsis, Fortscale, LogPoint, DFLabs, Eperi und Panaseer.

"Der Branchenfokus von Evolution sowie die tiefgreifende technische und funktionelle Fachkompetenz, sowie die im Bereich Produktentwicklung ermöglicht es uns, einen konzentrierten Ansatz bei der Identifikation von führenden Unternehmen mit hohen Wachstumschancen anzuwenden", sagt Managing Partner Richard Seewald. "Wir sehen riesige Chancen in Europa, Nordamerika und Israel gleichermaßen, wo Führungsteams rapide wachsender Softwareunternehmen Investoren suchen, die bei der internationalen Ausweitung zur Seite stehen können. Evolution hat umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung und Erschließung neuer internationaler Märkte und wurde so bevorzugter Partner für Unternehmen der Bereiche Cybersicherheit und Unternehmenssoftware. Der Abschluss des Evolution Technology Fund L.P. zeigt das Engagement unserer Investoren auf der ganzen Welt für unsere Strategie und unseren Ansatz."

"Wir sehen die Anfänge eines säkularen Trends im Bereich der Cybersicherheit, der sich durch gesteigerte Ausgaben sowohl großer Unternehmen als auch kleineren Unternehmen und Verbrauchern, einer wachsenden Bedrohungslage, Marktkonsolidierung und Nachfrage für Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation auszeichnet, was dies zu einem überzeugenden Segment für Investitionen macht", sagt Managing Partner Dennis Smith. "Ebenso erfährt das Segment Unternehmenssoftware und -dienstleistungen noch nie dagewesene disruptive Kräfte Cloud, mobile Telefonie, Hyperkonnektivität. Diese bringen die Unternehmen der nächsten Generation in eine gute Ausgangsposition und schaffen dabei attraktive Investitionsmöglichkeiten."

Über Evolution Equity Partners

