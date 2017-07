Tiefe Einschnitte beim insolventen Solarkonzern Solarworld: Da sich die Suche nach einem Investor noch bis November hinziehen könnte, muss Insolvenzverwalter Horst Piepenburg Kosten kappen und hunderte Stellen streichen.

Horst Piepenburg wählte drastische Worte: Wenn er heute entscheiden müsste, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter des Solarkonzerns Solarworld bei einer Betriebsversammlung am Produktionsstandort im sächsischen Freiberg, könnte er lediglich eine kleine Abwicklungsmannschaft weiter beschäftigen. Zum Glück, so Piepenburg, sei heute nicht der Tag, an dem diese Entscheidung getroffen werde.

Noch bleibt den Solarworld-Beschäftigten damit ein Rest Hoffnung. Auch wenn sich bereits abzeichnet, dass in den kommenden Tagen wohl hunderte Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten werden. Das Problem: Dem Konzern geht das Geld aus. Seit dem Insolvenzantrag im Mai erhalten die Mitarbeiter ihr Gehalt zwar für drei Monate als Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit.

Trotz des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...