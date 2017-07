CINCINNATI (dpa-AFX) - Der aktivistische Aktionär Nelson Peltz strebt mehr Einfluss beim US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble an. Sein Investmentvehikel Trian Fund Management nominierte den Hedgefondsmanager zur kommenden Hauptversammlung für einen Sitz im Verwaltungsrat, wie aus einer am Montag veröffentlichten Pflichtmitteilung an die US-Wertpapieraufsicht hervorgeht.

Trian kritisierte dabei die Schwerfälligkeit, eine zu große Bürokratie und die Inselkultur des Konzerns, der für Marken wie Gilette, Braun, Pampers oder Max Factor bekannt ist. Dies behindere die Einführung neuer Produkte und damit das Wachstum des Konzerns. Aus diesen Gründen entwickele sich die Aktie schlechter als die der Konkurrenz. Trian fordere dabei weder eine Zerschlagung, noch einen Chefwechsel, hieß es in der Mitteilung weiter. Trian hält aktuell 37,6 Millionen Procter & Gamble-Aktien und damit 1,436 Prozent aller Papiere des Unternehmens.

Dabei habe es in den vergangenen vier Monaten Gespräche zwischen Trian und dem P&G-Management gegeben. Eine Ernennung von Peltz zu einem Direktor sei dabei von P&G abgelehnt worden./nas/jha/stb

