HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Dank eines starken zweiten Quartals erwarten die Herzogenauracher nun einen operativen Gewinn (Ebit) von 205 bis 215 Millionen Euro, wie Puma am Montag mitteilte. Bislang hatte das Unternehmen 185 bis 200 Millionen Euro prognostiziert. Das Konzernergebnis soll weiterhin deutlich zulegen. Auch der Umsatz soll sich dynamischer entwickeln. Puma erwartet nun anstelle eines währungsbereinigten Wachstums im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ein Plus von 12 Prozent bis 14 Prozent.

Im zweiten Quartal konnte der Adidas -Konkurrent seinen Umsatz um währungsbereinigt 16,3 Prozent auf 968,7 Millionen Euro steigern. Nominal lag das Plus vorläufigen Berechnungen zufolge bei 17,2 Prozent. Das Ebit erhöhte sich von knapp 12 Millionen im Vorjahreszeitraum nun auf 43,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die ausführlichen Zahlen will Puma am 26. Juli veröffentlichen.

Die Aktie gewann nach den Neuigkeiten um mehr als 5 Prozent. Puma hatte bereits im April nach den Zahlen zum ersten Quartal seine Prognose erhöht./nas/fbr

ISIN DE000A1EWWW0 DE0006969603

AXC0150 2017-07-17/15:23