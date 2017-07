FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Puma haben sich am Montagnachmittag nach einer höheren Gewinnprognose für das laufende Jahr an die Spitze des SDax gesetzt. Mit einem Plus von 7 Prozent auf 364,90 Euro stieg die Aktie des Adidas-Konkurrenten vorübergehnd auf den höchsten Kurs seit Mitte Mai. "Die bisherige Gewinnprognose hat sich als zu konservativ herausgestellt", sagte ein Händler.

Puma erhöhte die Prognosespanne für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr von 185 bis 200 Millionen auf 205 bis 215 Millionen Euro. Puma habe sich bislang zurückgehalten angesichts eines unsicheren konjunkturellen Umfelds, sagte der Händler. Die Nachfrage nach der Marke Puma sei jedoch zuletzt offensichtlich sehr gut gewesen./bek/jha/

