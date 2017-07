=== *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q, London *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1H, Herzogenaurach *** 08:00 DE/Zalando SE, Trading Update 2Q, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Aufsichtsratswahl bei grenzüberschreitendem Konzern, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 DE/Munich Re, Vorstellung des Halbjahresberichts zu Naturkatastrophen, München 10:00 DE/Ifo Institut, Vorstellung einer Studie zu den Auswirkungen eines Zulassungsverbots für Verbrennungsmotoren, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj 10:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK mit Präsident Schweitzer zur Umfrage "Ausbildung 2017", Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: +17,0 Punkte zuvor: +18,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +88,0 Punkte zuvor: +88,0 Punkte 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, PK zur "Analyse der DAX-Prognoseberichte", Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Trading Statement 2Q, Wien *** 22:06 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q, Armonk *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago - AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1H, St Leonards - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.