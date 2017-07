München - Beim Eurozone Economic Outlook (EZEO) gibt es in diesem Sommer Veränderungen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Pariser Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ist aus dem Arbeitskreis ausgeschieden.

Den vollständigen Artikel lesen ...