Quickborn - Die Verkaufsstimmung der deutschen Privatanleger hält weiter an - und zwar im elften Monat in Folge, so die Analysten der comdirect bank. Dennoch habe sich im Juni ein etwas anderes Bild gezeigt. "Es gab im vergangenen Monat einige Kurshochs. Während diese in jüngster Zeit meist mit Gewinnmitnahmen einhergingen, kauften die Anleger diesmal leicht zu", habe Stefan Wolf, Produktmanager Trading bei comdirect, gesagt.

