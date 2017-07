Frankfurt - Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit gaben die Notierungen in Europa in den vergangenen drei Monaten nach, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuropa-Fonds (ISIN LU0047060487/ WKN 972121).Der EURO STOXX 50 Index sei um 1,7 Prozent gefallen. Vor allem der drohende Brexit und die Lage in Italien hätten die Kurse belastet. Der Ausgang der Wahlen in Frankreich hingegen sei mit Aufschlägen quittiert worden. Gegen Ende der Berichtsperiode habe Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, für Kursverluste gesorgt. Er habe sich überraschend positiv zum konjunkturellen Umfeld in der Eurozone geäußert und damit die Sorge vor einem schnellen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik befeuert.

