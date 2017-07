Die weltgrößte Vermögensverwaltungsfirma Blackrock hat Zahlen für das zweite Quartal 2017 vorgelegt. Unter dem Strich hat man acht Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor. Heruntergebrochen auf eine einzelne Aktie ergibt dies aber nur einen Gewinn von 5,24 Dollar. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR schaut wie die Aktie von Blackrock auf die Bilanz reagiert. Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.