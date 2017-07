Hamburg (ots) -



Hochwertiger Sound, modisches Design und erstklassiger Komfort - all das sind Kriterien, die moderne Kopfhörer heutzutage erfüllen müssen. Auch Bluetooth gehört mittlerweile zum aktuellen Standard beim Musikhören einfach dazu. Diese Funktion ist heute gefragter denn je, da einige neue Smartphonemodelle inzwischen nicht mehr über einen Kopfhöreranschluss verfügen. Obwohl die Verbindung per Bluetooth komfortabler ist, bedeutet besser in diesem Fall nicht unbedingt auch teurer. Denn mit dem In-Ear Kopfhörer RP-NJ300B bringt Panasonic ein preiswertes Bluetooth-Einstiegsmodell auf den Markt. Der Kopfhörer überzeugt auch in einer niedrigeren Preisklasse mit einem hervorragenden Sound. Vor allem für die Nutzung unterwegs und für Sportler dürfte dieses Modell besonders interessant sein.



Bluetooth Kopfhörer RP-NJ300B



Durch ihre kabellose Verbindung zum Smartphone sind Bluetooth Headphones die perfekten musikalischen Begleiter für den Alltag. Mit dem neuen Bluetooth Kopfhörer RP-NJ300B präsentiert Panasonic ein Modell für jede Situation - vom modischen Accessoire bis zum praktischen Trainingspartner. Durch seine ergonomische Form und die drei beiliegenden Silikon-Passstücke sitzt der Bluetooth In-Ear Kopfhörer angenehm fest im Ohr. Der 9mm große Neodym-Magnet sorgt zusammen mit dem Deep-Fit-Design für eine hervorragende Schallisolierung und einen klaren Sound. Besonders praktisch ist auch die integrierte Quick-Charge-Funktion: Ein kurzes Aufladen von gerade einmal 20 Minuten ermöglicht eine Laufzeit von einer Stunde. Klingelt zwischendurch das Telefon, kann mit dem NJ300B bequem telefoniert werden, ohne dass das Smartphone in die Hand genommen werden muss. Zur Anruf- und Musiksteuerung dienen drei Tasten mit welchen auch die Lautstärke reguliert und durch die Playlist navigiert werden kann. Optisch überzeugen die In-Ear Kopfhörer in schlichtem und stillvollem Schwarz, Weiß und Blau.



Technische Daten



Modell RP-NJ300B Typ Bluetooth In-Ear-Kopfhörer Wandler 9mm Impedanz 16 Ohm Magnet Neodymium Akkulaufzeit 4h 20min Kabel 1,2m Zubehör USB Kabel, 3 Pass-Stücke Farbe Schwarz, Weiß, Blau Verfügbarkeit seit April 2017 UVP 59,99 Euro



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 D-22525 Hamburg (Germany)



Ansprechpartner für Presseanfragen:



Michael Langbehn Tel.: +49 (0)40 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com