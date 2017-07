Berlin (ots) -



- Kreditnehmer müssen weniger Geld zurückzahlen, als sie sich leihen - Nettodarlehensbetrag: 1.000 Euro, Laufzeit: 36 Monate, effektiver Jahreszins: -0,4 %, Sollzins: -0,4 %, Anzahl Rückzahlungsraten: 36 - Deutsche sollen für Preisunterschiede bei Krediten sensibilisiert werden



"Wer einen Kredit in Höhe von 1.000 Euro aufnimmt, muss nur 994 Euro zurückzahlen. So günstig konnte man noch nie Geld leihen", erklärt Alexander Artopé, Gründer und Geschäftsführer des Kreditvergleichsportals smava. Mit diesem Angebot sensibilisiert smava Verbraucher für die erheblichen Preisunterschiede zwischen günstigen Online- und teureren Filial-Krediten. Der von smava seit 2015 angebotene 0-Prozent-Kredit war der erste Schritt. Jetzt folgt mit dem Negativzins-Kredit ein noch deutlicheres Signal. Zusätzliches Plus: Der Negativzins-Kredit ist nicht nur der günstigste Online-Kredit, sondern auch schnell. Das Geld wird unmittelbar nach erfolgreicher digitaler Beantragung automatisiert ausgezahlt.



Freier Verwendungszweck hilft Geld zu sparen



Der Verwendungszweck des Negativzins-Kredits ist freigestellt. Der Kredit hat einen Nettokreditbetrag von 1.000 Euro mit einer Laufzeit von 36 Monaten und einem effektiven Jahreszins von -0,4 Prozent. Den Negativzins-Kredit gibt es ausschließlich über das Kreditvergleichsportal smava.de. Er wird von der Fidor Bank bereitgestellt. Verbraucher können ihn beispielsweise nutzen, um deutlich teurere Dispokredite abzulösen. Für diese fallen aktuell im Schnitt 8,5 Prozent Zinsen an. "Mit unserer -0,4-Prozent-Finanzierung helfen wir Verbrauchern, die hohen Dispo-Zinsen zu vermeiden", erklärt Artopé.



Kredit nur bei ausreichender Bonität



Trotz Negativzins bleibt ein Kredit eine ernst zu nehmende Verbindlichkeit, die beglichen werden muss. Deshalb wird der Negativzins-Kredit nur an Verbraucher vergeben, die das Geld zurückzahlen können.



Signal an die deutschen Verbraucher



Daten der Deutschen Bundesbank, der Schufa und des Bankenfachverbands zeigen: Die Deutschen wissen nicht, dass sie zu viel für Kredite zahlen. So zahlten die Deutschen im letzten Jahr mehr als 2,4 Milliarden Euro zu viel an Zinsen. "Das muss nicht sein. Mit dem Negativzins-Kredit wollen wir Verbraucher zum Vergleichen motivieren", so Artopé. Aktuell lassen sich mithilfe von smava zeitgleich Kredite von mehr als 25 Banken vergleichen. Einen so umfassenden Überblick kann eine einzelne Filial-Bank nicht bieten.



