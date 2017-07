Hannover - Die internationalen Aktienmärkte blicken nach den am Freitag in den USA gemeldeten Zahlen zu den Konsumentenpreisen und zu den Einzelhandelsumsätzen wieder mit etwas mehr Skepsis auf die Weltwirtschaft, so die Analysten der NORD LB. So seien die Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Juni beispielsweise um 0,2% M/M zurückgegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...