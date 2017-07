Berlin - Der leicht beschleunigte wirtschaftliche Aufschwung der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal, in dem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6% gewachsen war, setzt sich im zweiten Vierteljahr 2017 fort, so das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...