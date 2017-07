Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000VXL8 Quantum Graphite Ltd. 17.07.2017 AU000000QGL3 Quantum Graphite Ltd. 18.07.2017 Tausch 1:1

AU000000GRA4 Novonox Ltd. 17.07.2017 AU000000NVX4 Novonox Ltd. 18.07.2017 Tausch 1:1

CA52471L2030 Legend Gold Corp. 17.07.2017 CA52471L3020 Legend Gold Corp. 18.07.2017 Tausch 10:1

CA37636L1076 Giyani Metals Corp. 17.07.2017 CA37637H1055 Giyani Metals Corp. 18.07.2017 Tausch 1:1

CA55278T1057 MFC Bancorp Ltd. 17.07.2017 KYG606301037 MFC Bancorp Ltd. 18.07.2017 Tausch 100:1