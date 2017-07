Smarte Bürohäuser, öffentliche Gebäude und Privathäuser sind nicht nur auf Messen und Fachkongressen ein zentrales Thema, sondern ihre Verbreitung nimmt langsam Fahrt auf. Das »Internet of Things« (IoT) hält damit auch in der Gebäudetechnik Einzug. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner repräsentierten derart aufgerüstete Immobilien bereits 2015 rund 45?% aller vernetzten Dinge weltweit. Das Analystenhaus schätzt, dass 2015 in »Smart Buildings« über 206?Mio. entsprechend vernetzte Geräte und Maschinen in Betrieb sind, deren Anzahl sich zudem bis 2017 auf 648?Mio. mehr als verdreifachen wird (Bild?1).

Eine Vielzahl von Herstellern bietet inzwischen Lösungen für die elektronischen Hilfsmittel in Häusern an. Beispiele für den Einsatz smarter Techniken sind Sensoren für Wärme, Licht, Gase und Kontaktinformationen, intelligente Lichtschalter, Rauch-, Feuer- und Einbruchswarnmelder, Fernsteuerungen für die Heizung oder Klimaanlagen, Rollläden oder Markisen, Zugangskontrollsysteme, Systeme für die Indoor-Navigation und vieles andere mehr. Vor allem in Büro- und Industriegebäuden spielt der Einsatz smarter Technologien eine wichtige Rolle.

Das Neue an smarten Häusern ist die Vernetzung aller Systeme, die Nutzung des Internets und auf diesem Weg die Fernsteuerung der beschriebenen Anlagen von jedem beliebigen Punkt auf der Welt. Die Bedienung erfolgt mittels Geräten wie Smartphones oder Tablets. Eine oder mehrere Apps auf ihnen ermöglichen die bequeme Handhabung, um zu Hause z.?B. die Heizung zu regeln, die Kaffeemaschine zu starten oder die Rollläden zu schließen.

Es gibt aber auch fest installierte Hauszentralen, die mit mehreren Funkstandards arbeiten. So ist das »Mediola AIO Gateway V5« zum Beispiel mit rund 300 Geräten von 30 Herstellern kompatibel und erkennt dabei Signale bei 433?MHz, 868?MHz sowie Infrarotsignale (Bild 2).

Schlüsselrolle für Funklösungen

Bei der zunehmenden ...

