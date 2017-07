NEW YORK (dpa-AFX) - Den Analysten von RBC Capital zufolge könnte sich die Kursrally bei den Aktien der Deutschen Börse allmählich ihrem Ende zuneigen. Nach einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Papiere rechtfertige das verbleibende Kurspotenzial keine positive Einschätzung mehr, schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Montag. Er stufte die Papiere deshalb von "Outperform" auf "Sector Perform" ab.

Laut Lenardos ist der Frankfurter Börsenbetreiber ein gutes Unternehmen, das in einem kontinuierlich wachsenden Branchenumfeld zu Hause sei. Er wisse zwar von den vielen Vorteilen der Aktie, deren erwartete Gesamtrendite nun aber nicht mehr für ein optimistisches Urteil spreche. Die Papiere seien in diesem Jahr um 27 Prozent gestiegen, was nicht nur andere Sektorwerte in den Schatten stelle, sondern auch den Leitindex Dax und andere wichtige marktbreite Indizes.

Lenardos begründete das neue Votum außerdem mit dem Kursziel, das er von 105 auf 102 Euro senkte. Er kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2019 um jährlich 1 bis 3 Prozent und verwies dabei auf eine höher als gedachte Kostenbasis. Beim aktuellen Kurs von rund 95 Euro sieht der Experte damit ein nur noch 7-prozentiges Kurspotenzial.

Mit der Einstufung "Sector Perform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Rendite der Aktien, die in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht./tih/jsl/he

Analysierendes Institut RBC Capital.

ISIN DE0005810055

AXC0166 2017-07-17/16:33