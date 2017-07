Der Umsatz der Leiterplattenbranche in der Region DACH war im Mai außergewöhnlich hoch. Er schloss mit einem Plus von 25 Prozent gegenüber Vorjahresmonat ab. Kumuliert über die ersten fünf Monate betrug der Umsatzzuwachs fast neun Prozent. Dies berichtet der ZVEI-Fachverband and Electronic Systems.

In diesem Jahr war lediglich der März-Umsatz marginal höher, jedoch hatte der Mai zwei Arbeitstage ...

