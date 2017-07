Köln (ots) - Nach dem Bericht über die Zustände in einem Schweinestall in Steinfurt, an dem Christina Schulze Föcking bis zu ihrem Amtsantritt zu 50 Prozent beteiligt war, gibt es unterschiedliche Nachrichten über die zeitliche Abfolge der Interviewanfragen, die stern TV deshalb im Folgenden noch einmal klar stellen möchte:



Mittwoch, 05. Juli, 16:38 Uhr



Telefonischer Erstkontakt mit Frank Seidlitz, Pressesprecher des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen - mit der Bitte um einen Interviewtermin mit Christina Schulze Föcking.



Mittwoch, 05. Juli, 16:50 Uhr



Erste E-Mail an Pressesprecher Frank Seidlitz: stern TV bittet darin schriftlich um ein Interview mit Christina Schulze Föcking über artgerechte Massentierhaltung.



Donnerstag, 06. Juli, 15:53 Uhr



Telefonische Absage eines Interviews mit der Ministerin Christina Schulze Föcking sowie die Absage des Studiobesuchs der Ministerin durch Wilhelm Deitermann, zuständig für die Koordination der Ministerin-Termine im Landwirtschaftsministerium.



Freitag, 07. Juli, 15:50 Uhr



Anruf bei Wilhelm Deitermann: stern TV erklärt darin, dass Bilder vom Hof der Ministerin vorliegen.



Freitag, 07. Juli, 17:04 Uhr



Ausführliche E-Mail an Wilhelm Deitermann: Darin erklärt stern TV, dass der Redaktion verstörende Fotos und Videos aus den Schweinemasten der Ministerin übergeben wurden - und bittet um eine Stellungnahme.



Samstag, 08. Juli, 13:41 Uhr



Anruf von Wilhelm Deitermann, der ein Hintergrundgespräch zusagt: am Montag um 16:00 Uhr im Ministerium.



Montag, 10. Juli, 9:08 Uhr



Absage des Hintergrundgesprächs durch Wilhelm Deitermann.



Montag, 10. Juli, 10:42 Uhr



Anfrage an den Hof Schulze Föcking - gleichlautend mit der Anfrage an das Ministerium vom 07. Juli 2017.



