HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma hat am Montag nach einem starken zweiten Quartal zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Damit beginnt sich die seit vier Jahren anhaltende Restrukturierung des Unternehmens mehr und mehr auszuzahlen.

Die Puma-Aktie sprang daraufhin an und erreichte am Nachmittag ein Zweimonatshoch. Zwischenzeitlich stieg die Aktie um rund 7 Prozent. In ihrem Sog konnte auch das Papier des Konkurrenten Adidas anziehen, das sich mit einem Plus von knapp 1,3 Prozent an die Spitze des Dax setzte.

KRÄFTIGES WACHSTUM IM ZWEITEN QUARTAL

Dank eines überraschend guten zweiten Quartals erwartet Puma nun einen operativen Gewinn (Ebit) von 205 bis 215 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Bislang hatten die Herzogenauracher 185 bis 200 Millionen Euro prognostiziert. Das Konzernergebnis soll weiterhin deutlich zulegen. Auch der Umsatz soll sich dynamischer entwickeln. Puma erwartet nun anstelle eines währungsbereinigten Wachstums im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ein Plus von 12 Prozent bis 14 Prozent.

Im zweiten Quartal steigerte der Adidas -Konkurrent seinen Umsatz um währungsbereinigt 16,3 Prozent auf 968,7 Millionen Euro. Nominal lag das Plus vorläufigen Berechnungen zufolge bei 17,2 Prozent. Das Ebit erhöhte sich von knapp 12 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 43,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die ausführlichen Zahlen will Puma am 26. Juli veröffentlichen.

GESCHÄFT MIT SPORTARTIKEL LÄUFT RUND

Das Geschäft mit Sportartikeln läuft derzeit rund. Zuletzt hatte der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike gute Zahlen für das jüngste Geschäftsquartal vorgelegt. Adidas will Anfang August folgen. Der Lokalrivale von Puma war ebenfalls stark in das neue Jahr gestartet und peilt für das laufende Jahr erneut ein Rekordergebnis an.

Puma hatte bereits im April nach den Zahlen zum ersten Quartal seine Prognose erhöht. Dabei profitierte das Unternehmen von einer anhaltend guten Nachfrage nach Schuhen. Auch Kooperationen wie die mit US-Sängerin Rihanna erwiesen sich als Wachstumstreiber. Vorstandschef Björn Gulden war jedoch um Zurückhaltung bemüht und trat auf die Euphoriebremse. Gulden, der das Ruder 2012 bei dem damals kriselnden Sportartikelhersteller übernommen hatte, sprach noch im April von einem "langen Weg", den Puma vor sich habe./nas/jha/he

ISIN DE000A1EWWW0 DE0006969603 US6541061031

AXC0168 2017-07-17/16:36