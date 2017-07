Turnschuhe, auf denen das Raubtierlogo prangt, sind gefragt wie lange nicht mehr. So konnte Puma die Jahresprognose nun deutlich nach oben schrauben. Auch Investoren sind begeistert vom fränkischen Sportkonzern.

Die Raubkatze ist überraschend gut in Form. Daher hat der Sportkonzern Puma an diesem Montag die Jahresprognose erneut nach oben geschraubt. Vorstandschef Björn Gulden rechnet jetzt mit einem Umsatzplus von bis zu 14 Prozent. Bislang hatte der Norweger etwa zehn Prozent in Aussicht gestellt. Auch der Überschuss werde höher ausfallen als zunächst geplant. Im Frühjahr hatte Gulden noch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von maximal 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Nun könnten es sogar 215 Millionen werden, teilte der Sportkonzern mit.

Es hat einen Grund, dass sich Gulden so zuversichtlich gibt: Die Shirts, Shorts und Turnschuhe aus Herzogenaurach sind gefragt wie lange nicht mehr. Im zweiten Quartal schoss der Umsatz um rund 17 Prozent auf knapp 969 Millionen Euro in die Höhe. Der operative Gewinn kletterte auf gut 43 Millionen; im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch lediglich zwölf Millionen.

Die Neuausrichtung von Puma zahlt sich damit voll aus. Vor vier Jahren ist der ehemalige Profi-Kicker Gulden angetreten, ...

