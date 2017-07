Ausdruck des Engagements für wettbewerbsorientierte Preisbildung und technologische Weiterentwicklungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie

Folgt auf den im April bekanntgegebenen Bau eines vier Millionen Quadratfuß großen Aluminiumwalzwerks im Volumen von 1,3 Milliarde US-Dollar vor den Toren von South Shore, Greenup County, Kentucky

Das Board von Braidy Industries vereint Spitzenleistungen in Produktion, Werkstoffwissenschaften und eine wettbewerbsfähige Strategie

Der Chairman und Chief Executive Officer von Braidy Industries, Craig T. Bouchard, gab heute die gesamte Zusammensetzung des Board of Directors des Unternehmens bekannt.

"Braidy Industries hatte das große Glück, Personen mit Führungskraft, Erfahrungen und Verdiensten für unser Board of Directors zu gewinnen. Unsere Directors werden wertvolle Einblicke bieten, um einen kostengünstigen Hersteller von hochwertigem Aluminium und modernen Werkstoffen für die Transport- und Verteidigungsindustrie in Amerika zu schaffen", sagte Bouchard. "Wir bauen nicht nur eine Firma auf, sondern bilden das Fundament für ein Unternehmen, das Eastern Kentucky an der Spitze der hochmodernen Fertigung positionieren wird. Das ist genau das Team, das wir für solch ein Ergebnis benötigen."

Mitglieder des Board von Braidy Industries:

Dr. Michael E. Porter ist ein weltweit renommierter Ökonom und derzeit der meistzitierte Gelehrte in Volks- und Betriebswirtschaft. Er leitet das Institute for Strategy and Competitiveness der Harvard University und ist langjähriger Professor an der Harvard Business School. Dr. Porter hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für seine Verdienste für die weltweite ökonomische Theorie erhalten, darunter den Lifetime Achievement Award des Handelsministeriums der Vereinigten Staaten für seine Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung. Zudem ist er Verfasser von 19 Büchern wie dem Wirtschaftsklassiker Competitive Advantage. Er diente in zahlreichen Vorständen von börsennotierten Aktiengesellschaften der Fortune-500-Liste und spielte eine aktive Rolle in der US-amerikanischen Politik auf föderaler und bundesstaatlicher Ebene.

Ret. General Norton "Norty" Schwartz war 19.Stabschef der US-Luftwaffe und Mitglied des Vereinigten Generalstabs, wo er den Luft-, Raumfahrt- und Cyberbereich für das Verteidigungsministerium leitete. Als Kommandeur des Transportkommandos der Vereinigten Staaten unterstand General Schwartz die Leitung des Verteidigungstransportsystems (Defense Transportation System) mit der strategischen Aufsicht über alle logistischen Operationen wie Operations Enduring Freedom und Iraqi Freedom. General Schwartz ist zurzeit President und CEO bei Business Executives for National Security (BENS) sowie Independent Director bei CAE USA und Wesco Aircraft Holdings.

Dr. Christopher Schuh ist Leiter des Department of Materials Science and Engineering am MIT. Dr. Schuh konzentriert seine Forschung auf die Optimierung mechanischer Eigenschaften in Metallen, welche die Basis zahlreicher, in der Metallurgie tätiger Unternehmen bilden. Ein Beispiel ist die Xtalic Corporation, die Beschichtungen für mehr als 10 Milliarden Bauteile herstellt, die für elektronische Anwendungen in Unternehmen und im mobilen Bereich verwendet werden. Dr. Schuh ist zudem bei Desktop Metal engagiert, das eine günstigere Alternative für die additive Fertigung von Metall mithilfe seiner firmeneigenen 3D-Metalldrucker bietet.

Charles Price ist Unternehmer, Industrieller sowie President und CEO des in Louisville, Kentucky, ansässigen Unternehmens Charah. Er verfügt über mehr als 35-jährige Erfahrungen in der Bau- und industriellen Branche, die er im Staate Kentucky und darüber hinaus erworben hat. Price ist zudem Chairman des Board of Directors der American Coal Ash Association.

John Preston ist der ehemalige Director of Technology Development (und Licensing) am MIT. Dort war er für die Kommerzialisierung von an der MIT entwickelten Technologien beteiligt. Von den während seiner Amtszeit ins Leben gerufenen Unternehmen haben die börsennotierten eine kumulative Marktkapitalisierung von 150 Milliarden US-Dollar erreicht. John Preston wurde vom französischen Präsidenten Mitterrand der "Ritter des Nationalen Verdienstordens Frankreich" und von Vizepräsident Gore der "Hammer Award for Reinventing Government" verliehen. Er hatte den Vorsitz der Konferenz von Präsident George H. W. Bush zur Verkündigung der Technologieinitiative des Präsidenten inne und war zuvor als Board Advisor für Mars Incorporated tätig.

Craig Bouchard, Chairman und Chief Executive Officer, ist ein Stratege und Industrieller, der in den letzten zehn Jahren Unternehmen mit einem Umsatz von drei Milliarden Dollar aufgebaut hat. Bouchard ist anerkannter Experte im Bereich Lean/Six-Sigma sowie Kapitalallokation. Er hat zudem das in der Bestsellerliste der New York Times aufgeführte Werk "The Caterpillar Way" verfasst.

