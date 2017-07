Lieber Leser,

nach einer ereignisreichen Vorwoche schaut in dieser Woche nun alles auf das EZB-Meeting. In der vergangenen Woche hatte sich der Euro gegen den US-Dollar weiterhin behaupten können, was jedoch sichtlich eher vom schwachen US-Dollar ausging als vom starken Euro. Unterstützende Gründe dafür waren zum einen die Aussagen der FED-Präsidentin Jennet Yellen als auch die schwächer als erwarteten Daten für die Inflation sowie dem Einzelhandel per Monat Juni. ... (Rami Jagerali)

