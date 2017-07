Die Siedlung wurde nach den Kriterien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Bau für Effizienzhaus Plus-Häuser erstellt. Das Bauprojekt an der Nördlichen Greinerstraße wurde von der Asset Bauen Wohnen Gmbh in Kooperation mit der BayWa AG realisiert und steht exemplarisch für eine wohngesunde, energieeffiziente und zugleich wirtschaftliche Bauweise.

Begleitet wurde die Eröffnung von einer Fachtagung und einer Podiumsdiskussion zum Thema »Effizienzhaus Plus«. Auf dem anschließenden Tag der offenen Tür konnten Interessenten die Siedlung besichtigen und sich über das besonders nachhaltige Baukonzept informieren.

»Mit den Effizienzhaus Plus-Häusern zeigen wir, dass eine energieeffiziente und wohngesunde Massivbauweise auch wirtschaftlich sein kann. Die Siedlung in Hügelshart beweist, dass eine hohe Energieunabhängigkeit auf breiter Basis möglich ist«, so Bernhard Jakob, Geschäftsführer der Asset Bauen Wohnen Gmbh. Die Siedlung sei das Ergebnis einer konstruktiven Partnerschaft zwischen der Asset Bauen Wohnen Gmbh und der BayWa AG.

Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer bescheinigte dem Projekt Vorbildcharakter. »Die Energiewende ist keine reine Stromwende. Auch Wärme spielt eine große Rolle. Eine moderne Bauweise und innovative Technologien leisten einen wichtigen Beitrag zur Strom- und Wärmewende«, betonte Staatssekretär Pschierer.

In Friedberg kam das Energiekonzept der Effizienzhaus Plus-Häuser gut an: Vier Häusereinheiten wurden über das Einheimischen-Modell vergeben. Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann freut sich über die entstandene Siedlung: »Die Effizienzhaus Plus-Siedlung ist richtungsweisend für das energieeffiziente Bauen. Das Konzept findet einen Weg, gutes Bauen und Energieeffizienz optimal in Architektur umzusetzen. Für uns ist es eine Referenz.« Eichmann ...

