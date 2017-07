Die Pumpen bewegen die Trauben, ohne diese zu zerstören. Im Vergleich zu Kreiselpumpen erreichen sie den benötigten Druck bei weniger Umdrehungen, erzeugen so nur minimale Scherkräfte und ermöglichen damit eine bessere Mostqualität ohne Druckdifferenzen bei gleichbleibender Temperatur. Das pulsationsfrei laufende Hiflo-Design der Kolben bewirkt eine Förderung von Haut und Kernen, ohne sie zu beschädigen. Dies verringert auch die Sauerstoffzufuhr in den Most, weshalb sich dieser mit Drehkolbenpumpen vergleichsweise ...

