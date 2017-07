Bern (ots) - In Zusammenarbeit mit dem Konsumentenverein

freesnus.ch schickt das schwedisch-schweizerische Start-Up Snushof AB

seit Oktober 2016 legal und unter Einhaltung aller Gesetzesvorgaben

Snus in die Schweiz. Heute verlassen Göteborg die 99'999igste Dose

nach Isone und die 100'001ste Dose nach Luzern. Nr. 100'000 aber -

eine vom Snushof in Eigenproduktion hergestellte Blagûl in

Bergamotte-Aroma - geht kostenfrei an Bundesrat Alain Berset -

verbunden mit einem Schreiben, in welchem er zum raschen Handeln für

ein Ende vom Snusverkaufsverbot, so wie das im Parlament beschlossen

wurde.



Gerade eben hat Alain Berset den neuen WHO-Generalsekretär

(Weltgesundheitsorganisation) in Bern empfangen. Hoffentlich wurde

auch über Snus gesprochen. Im Gegensatz zu den unseriösen und

unwissenschaftlichen "Modedroge"-Propaganda-Blättern vom BAG bzw.

Cool&clean verlangt die WHO eine Debatte über die riesigen Chancen

der Snusverbreitung als 99% weniger schädliche Rauchalternative.

Zudem ist bei schwedischem Snus kein erhöhtes Krebsrisiko

nachgewiesen. So hat Schweden auch beim Mundhöhlenkrebs die wenigsten

Betroffenen.



Umsatz- und Importzahlen von Allzeithoch zu Allzeithoch



Sowohl die Umsatzzahlen vom Snushof als auch die offiziellen

Import-Zahlen kennen nur eine Richtung und die führt steil nach oben.

Monat für Monat können neue Rekordzahlen vermeldet werden. Besonders

erstaunlich: Auch nach der unsinnigen und von niemandem richtig

verstandenen Verordnung aus dem BAG (Bundesamt für Gesundheit),

konnte im 1. Quartal 2017 ein neuer Höchststand berechnet werden.

Kundenrückmeldungen zum Snushof-Projekt sind enorm positiv. Längst

nicht nur Wintersportler zählen zu den Snushof-Kunden, sondern

insbesondere auch Ex-Raucher aller Generationen, die dank Snus leicht

vom Rauchen loskamen. Die Zahlen aus Norwegen, wo Snus vor 30 Jahren

legalisiert wurde, stimmen positiv: Von den 16 - 24 Jährigen rauchen

damals fast 80%. Heute sind es noch 5%, während 20% angibt,

regemlässig Snus zu gebrauchen.



Nr. 1 bei Schweizer Snusern ist Snushof: Innovative Produkte,

faire Angebote



Besonders geschätzt wird neben sensationell tiefen Preisangeboten,

innovativen Eigenprodukten wie dem Blagul-Snus, dem breiten Sortiment

aller europäischen Hersteller und einem getrackten

Express-Luftpost-Lieferservice auch die auf Schweizer ausgerichtete

Leichtgewichtsplastikverpackung (anstatt schwerere Kartonschachteln),

denn in der Schweiz muss auch die Verpackung mitverzollt- bzw.

mitversteuert werden. Auch das Snuser-Abo - welches dank

Unterschreiten der 100g-Schwelle zoll- und steuerfrei in die Schweiz

geliefert wird, ist eine echte Innovation und beliebt in der

Schweizer Snuswelt. Erfrischend besser auch der Schweizer

Kundendienst, welcher - im Gegensatz zu vielen anderen Shops - über

alle Kanäle innert Sekunden kompetente Anlaufsstelle ist - ganz im

Sinne der Snushof-Unternehmenskultur mit dem Motto "Vo Snuser - für

Snuser".



Weltweites Kundenbedürfnis macht Expansion prüfenswert



Da Snushof AB aus allen Ecken dieser Welt angefragt wird, ob Snus

nicht auch in andere Länder als die Schweiz liefern könne, erwägt

Snushof AB derzeit eine schrittweise Expansion. Im Gegensatz zu den

meisten Online-Shops, die einfach mal schicken und den juristischen

Ärger dann ohne Ersatz der Ware ihren Kunden überlässt, wird Snushof

dies nur in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen und in

Anerkennung aller Bewilligungs- und Sorgfaltspflichten und - wo

verlangt- in enger Absprache mit den Gesundheitsbehörden tun. Erste

Länder in Asien und erste Bundesstaaten in den USA konnten bereits

beliefert werden. "Ehrlichkeit gegenüber Kunden, Lieferanten und

Aufsichtspersonen wirkt sich langfristig allen gegenüber positiv aus.

Nur so kann sich Snushof als vertrauensvoller Partner und

Qualitätsmarke etabliert." sagt der motivierte 22-jährige Snushof-CEO

Finn Lundström.



Originaltext: Snushof AB

Kontakt:

Finn Lundström, CEO, Tel. +46 70 920 22 80

David Wilson, Geschäftsführer, snushof@gmail.com