Die Krise in Katar ist noch immer nicht gelöst und jetzt gibt es auch noch Spekulationen, dass ein Hackerangriff der Stein des Anstoßes war. Was steckt hinter den Vermutungen der "Washington Post"? Welche Auswirkungen hatte dies bislang an den Finanzmärkten und wie attraktiv sind die Märke für Privatanleger? Aktuelle Einschätzungen des Vermögensverwalters Frank Benz im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.