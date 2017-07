München (ots) - Mit dem neuen Förderangebot Energiekredit Gebäude unterstützt die LfA Förderbank Bayern kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler, die in die Energieeffizienz ihrer Firmengebäude investieren. Gefördert werden der energieeffiziente Neubau oder die energetische Sanierung von gewerblich genutzten Gebäuden. Darüber hinaus können Energieeffizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle bzw. der Gebäudetechnik finanziert werden (zum Beispiel an Wänden, Dachflächen, Fenstern, Beleuchtung). Das neue Förderprogramm bietet zinsverbilligte Kredite sowie Tilgungszuschüsse von bis zu 18,5 Prozent des Darlehensbetrags. Das Darlehen muss also nicht vollständig zurückgezahlt werden. Der maximale Kreditbetrag beläuft sich auf 10 Millionen Euro. Investitionsvorhaben können bis zu 100 Prozent finanziert werden. Der Zinssatz startet aktuell bei 1,0 Prozent p.a. effektiv und kann bis zu 10 Jahre festgeschrieben werden.



Bayerns Wirtschaftsministerin und LfA-Verwaltungsratsvorsitzende Ilse Aigner erklärt: "Die sparsame und effiziente Nutzung von Energie ist ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Energiewende. Viele Firmengebäude wurden zu einer Zeit errichtet, als Energieeffizienz eine geringere Bedeutung hatte. Die Einsparpotenziale sind daher beachtlich. Mit dem neuen Angebot für energieeffizienten Neubau und energetische Sanierungen hilft die LfA dem bayerischen Mittelstand, entsprechende Maßnahmen an ihren Gebäuden zu attraktiven Konditionen durchzuführen. Die Betriebe können so Kosten sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Das stärkt den Mittelstand und den Wirtschaftsstandort Bayern und ist gleichzeitig ein effektiver Beitrag zur CO2- Einsparung."



"Mit unserem neuen Förderangebot Energiekredit Gebäude schonen mittelständische Unternehmen ihren Geldbeutel gleich doppelt: Sie verringern ihren Energieverbrauch, senken so dauerhaft ihre Kosten und erhalten dafür einen Tilgungszuschuss, was wiederum die zurückzuzahlende Darlehenssumme und die Zinsbelastung reduziert. Die Förderung ist umso attraktiver, je höher die Energieeffizienz des gewerblichen Gebäudes ist. Denn die beste Energie ist immer noch die, die gar nicht erst verbraucht wird", so Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA.



Der Energiekredit Gebäude wird zinsgünstig aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm - Energieeffizient Bauen und Sanieren der KfW Bankengruppe refinanziert.



Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung des Mittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich bei den Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht. Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfA auch Infrastrukturvorhaben. Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet die LfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei), www.lfa.de



