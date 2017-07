Globale Trends können die Anlageentscheidung beeinflussen, ebenso wie die Mediennutzung. Privatanleger nutzen dabei lieber journalistische Quellen, wohingegen institutionelle Investoren professionelle Kapitalmarkt-Informationen vorziehen."Minizinsen lassen Deutsche bei der Geldanlage umdenken", lautet der Titel einer Umfrage der Kapitalanlagegesellschaft Fidelity International. Fast ein Viertel (24 %) der 1.000 Befragten Investoren legen mehr Kapital in Aktien oder Fonds an als noch vor fünf Jahren, Ebenso viele konsumieren mehr und sparen weniger, weil sie nicht an einen schnellen Anstieg der Zinsen glauben.

