Australische Waren- und Dienstleistungssteuer (Goods and Services Tax, GST) wird für internationale Unternehmen gelten, die Waren von geringem Wert an Verbraucher in Australien verkaufen



Canberra, Australien (ots/PRNewswire) - Ab dem 1. Juli 2018 verlangt Australien von Unternehmen, die Waren nach Australien verkaufen, die Erhebung einer Waren- und Dienstleistungssteuer (Goods and Services Tax, GST) auf Waren mit einem Wert von 1.000 Australischen Dollar (AUD) oder weniger. Hierbei handelt es sich um Waren, die von Händlern, Online-Marktplätzen und durch Wiederverkäufer vertrieben werden.



Unternehmen, die pro Jahr mehr als ein 75.000 AUD dieser Waren von geringem Wert an Verbraucher in Australien verkaufen, müssen sich bei der australischen Steuerbehörde (Australian Tax Office, ATO) anmelden und GST auf diese Verkäufe berechnen.



Diejenigen, die pro Jahr steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich Waren von geringem Wert) in einem Wert von weniger als 75.000 AUD an Verbraucher in Australien vornehmen, werden nicht betroffen sein. Die Erhebung von GST auf Waren mit einem Wert von über 1.000 AUD wird nicht verlangt, da diese den bestehenden Grenzabgaben, Zoll- und Einfuhrabfertigungsprozessen unterliegen.



Die Änderung wird sicherstellen, dass Waren von geringem Wert, die von Verbrauchern importiert werden, die gleiche Steuerbehandlung wie aus Australien stammende Waren erfahren. So werden fairere Wettbewerbsbedingungen zwischen lokalen Unternehmen und ihren globalen Wettbewerbern geschaffen, da inländische Lieferanten, unabhängig vom Wert des Produkts, bereits GST berechnen müssen.



Die australischen Online-Shopping-Gewohnheiten haben in den letzten Jahren stetig zugenommen, wovon ausländische Einzelhändler profitieren. Diese Tendenz wird sich fortsetzen, was eine noch größere Chance für die Einzelhändler darstellt, die weiterhin im Begriff sind, Markentreue und -wiedererkennung auf dem australischen Markt auszubauen. Der NAB Online Retail Sales Index (http://business. nab.com.au/wp-content/uploads/2017/05/norsi-march-2017.pdf) schätzte, dass Australier in diesem Jahr bis März 2017 im Online-Einzelhandel 22 Milliarden Dollar ausgegeben haben, ein Anstieg um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.



"Viele Lieferanten sind heutzutage weltweit aktiv und für australische Einwohner ist es oft genauso einfach, physische Waren bei einem ausländischen Lieferanten einzukaufen wie bei einem vor Ort", sagte Kate Roff, Assistant Commissioner bei der ATO.



"Für viele australische Verbraucher ist es zur gängigen Praxis geworden, eine breite Auswahl an Produkten, wie beispielsweise Kleidung, Elektronik und andere Waren bei Online-Händlern zu erwerben. Das neue Gesetz verlangt von Unternehmen im Ausland, einschließlich Online-Marktplätzen und Wiederverkäufern, GST auf diese Produkte zu erheben, was zu einer gleichmäßigeren steuerlichen Behandlung für alle Waren führt", schloss Roff.



Unternehmen im Ausland müssen sich nicht anmelden, sofern sie ausschließlich Firmenkundengeschäfte betreiben. Diejenigen, die angemeldet sind, müssen keine GST auf ihre geschäftlichen Umsätze erheben, wenn der Käufer seine Australian Business Number (ABN) und die Bestätigung seiner GST-Anmeldung zur Verfügung stellt.



Die Regelung findet in Ergänzung anderer australischer GST-Änderungen statt, die ab dem 1. Juli 2017 in Kraft treten. Gemäß dieser müssen sich Unternehmen, die importierte Dienstleistungen oder digitale Produkte an in Australien ansässige Verbraucher verkaufen, zur GST anmelden und diese auf Verkäufe an australische Verbraucher anwenden. Dazu gehören Architektur- oder Rechtsdienstleistungen, das Streaming oder das Herunterladen von Filmen, Musik, Apps, Spielen, E-Books, Glücksspiel und Online-Kontaktbörsen.



- auf unserer Website unter ato.gov.au/AusGST oder - per E-Mail-Anfrage an AustraliaGST@ato.gov.au



OTS: Australian Taxation Office newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127360 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127360.rss2



Pressekontakt:



Nick Timms Büro: +61-2-9928-1519 Mobil: +61-431-214-852 nick.timms@bm.com