Bluebeam eXtreme-Konferenz 2017 wird Schwerpunkt auf Kunden, Peer-to-Peer Learning und Produktplan für 2018 haben



Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bluebeam, Inc. (http://ww w.bluebeam.com/'src=33628&utm_source=extremeconf&utm_medium=pressrele ase&utm_campaign=2017), ein führender Entwickler von Lösungen zu PDF-basierten Kommentierungen und Kooperationen für Fachkräfte aus der Design- und der Baubranche, hat heute bekannt gegeben, dass die Bluebeam eXtreme-Konferenz (http://bluebeamextreme.com/'src=33629&utm _source=extremeconf&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2017), die vom 14.-16. August in Los Angeles stattfinden wird, das größtes Ausmaß in der sechsjährigen Geschichte der Veranstaltung erreichen könnte.



Auf der Veranstaltung werden über 1.000 Teilnehmer von Top-Unternehmen aus den Branchen Architektur, Ingenieurtechnik und Bauwirtschaft erwartet. Sie alle suchen nach Wegen, die Grenzen bei der Projektkommunikation und bei der Zusammenarbeit auszudehnen. Auf dem diesjährigen Programm stehen über 150 Vorträge, Weiterbildungsveranstaltungen, Kundenforen und Fallstudien. Unter anderem wird es 15 Gespräche am Runden Tisch und rekordverdächtige 60 Präsentationen geben, die von Experten aus der Industrie gehalten werden. Diese werden ihre Erfahrungen aus der Praxis und innovative Ideen vermitteln.



Auf der Konferenz wird es eine Hauptpräsentation geben, die vom CTO und Übergangs-CEO Don Jacob gehalten wird und in der dieser einen Ausblick auf spannende Software-Aktualisierungen geben wird, die darauf ausgerichtet sind, für bessere Kundenerlebnisse zu sorgen. Zudem wird er Einblicke in die spannenden neuen Entwicklungen bei der Gerätetechnik gewähren.



Auf dem Programm der eXtreme-Konferenz 2017 stehen unter anderem:



- Präsentationen zu Kunden-Fallstudien von AECOM, Barton Malow Company, Black & Veatch, Cal Poly- San Luis Obispo, City of Westminster, CORE Construction, Enbridge, Jacobs, Modulus und Whiting-Turner - Kundenforen, die eine breites Spektrum an Themen abdecken, wie "Trends in Virtual Design and Construction" (Trends beim virtuellen Design und beim Bau), "Strategies for Adopting Lean Workflows" (Strategien für die Übernahme von schlanken Arbeitsabläufen), "Improving Project Coordination" (Verbesserung der Projektkoordinierung) sowie die Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen für das Unternehmen und für das Fachgebiet. Hier werden unter anderem Vertreter von Ankrom Moisan Architects, Baker Electric, Executive, F.H. Paschen Construction, Gilbane, HITT, Jacobs Engineering, Marek, Martines Palmeiro, Meadow, ROSETTI, Steinberg, Stiles, Turner und The Weitz Company anwesend sein. - 70 Vorträge und Sitzungen, die als AIA CES Learning Units zugelassen sind - In der Interactive Zone werden Aussteller, unter anderem Microsoft, Vectorworks, Procore, Egnyte, FieldLens, Volanti und InEight, mit Vorführungen der Integration des zukunftsweisenden Revu, mit dem die Grenzen verschoben werden, anbieten - Zu den Lieblingsveranstaltungen, die erneut angeboten werden, gehören das Bluebeam eXtreme-Awards-Mittagessen, die Live-Vorführung zur Revu Skills Challenge und ein Empfang zum Netzwerken mit Ausblick auf die wunderschöne Skyline von Downtown Los Angeles



Was: Die Bluebeam eXtreme-Konferenz und -Awards 2017 Wann: 14.-17. August Wo: JW Marriott im LA Live, Los Angeles, Kalifornien. Anmeldung: http://bluebeamextreme.com/



Bluebeam, Inc.



Mehr als eine Million Nutzer in über 130 Ländern vertrauen auf die IT-Lösungen von Bluebeam, da diese die Art und Weise verbessern, wie Fachkräfte an Projekten arbeiten, Projekte verwalten und Projekte besprechen. Bluebeam wurde in der kalifornischen Stadt Pasadena gegründet und unterhält mittlerweile weitere Niederlassungen in Kalifornien, Illinois, New Hampshire, Kanada, England und Schweden. Bluebeam ist ein Unternehmen der Nemetschek Group (https://www.nemetschek.com/en/).



