Verfolgt von Sicherheitskräften rannte eine Frau in Nigeria in eine Gruppe voller muslimischer Gläubiger vor einer Moschee und sprengte sich in die Luft. Neun Menschen wurden getötet, mindestens 13 schwer verletzt.

Eine Selbstmordattentäterin hat sich in einer Moschee im Nordosten Nigerias in die Luft gesprengt und mindestens neun Menschen getötet. Die Täterin sei am Montag in Maiduguri von lokalen Sicherheitskräften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...