Blackrock steigert das verwaltete Vermögen auf 5,7 Billionen Dollar. Zuspruch finden vor allem börsengehandelte Fonds und Investitionen in Infrastruktur. Doch es gibt auch eine negative Überraschung.

Blackrock-Chef und -Gründer Larry Fink liebt kaum ein Wort so sehr wie "Technology". Das wurde bei der Analystenkonferenz des weltweit größten Vermögensverwalters am Montag deutlich. Er gebrauchte den Begriff in beinahe jedem zweiten Satz. Seine Firma nutzt schon lange ein eigenständig entwickeltes System mit dem Namen "Aladdin" zur Verwaltung und Risikosteuerung und verkauft es auch an Konkurrenten.

Mehr und mehr stellt sie es jetzt auch den Beratern von reichen Privatkunden zur Verfügung. Der Bereich "Technik und Risikomanagement" legte binnen Jahresfrist um zwölf Prozent zu auf ein Gebührenvolumen von 164 Millionen Dollar.

Das verwaltete Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 5,7 Billionen Dollar gestiegen, der Gewinn nach Steuern um acht Prozent auf 860 Millionen. Die börsengehandelten Fonds (ETF) des Konzerns, die unter der Marke iShares verkauft werden, legten netto im Quartal um 74 Milliarden zu, was ein neuer Rekord war.

Damit hat ihr Volumen die Marke von 1,5 Billionen überschritten. ETFs werden längst nicht mehr nur passiven Anlage benutzt, wie Fink erläuterte, sondern Großinvestoren setzen sie mehr und mehr ein, um auf durch aktives Management der Vermögensstruktur einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...